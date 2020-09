100 Beschlagnahmungen 2019 – Jeden vierten Tag wird einem Quäler sein Tier weggenommen Das Veterinäramt verzeichnete 2019 mehr Verfahren gegen Tierquäler. Eine Stiftung fordert, dass Staatsanwälte Verstösse gegen den Tierschutz konsequenter verfolgen. Lisa Aeschlimann

Am häufigsten beschlagnahmte das Veterinäramt im vergangenen Jahr Hunde. Smybolfoto: David McNew (Getty Images)

Die 46-jährige Historikerin ist an einer Beerdigung in Prag, als ihr ein Bekannter drei Chihuahua-Welpen anbietet. Sie sagt Ja und nimmt die kleinen Hunde in die Schweiz mit. Ihr Mann weiss von der ganzen Sache nichts und will die Hunde auch nicht. Also bietet er sie kurzerhand per Online-Inserat zum Verkauf an – ohne die Bewilligung, die es dafür braucht.