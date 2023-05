Interview mit russischer Dissidentin – «Jeder Diktator hält sich für unbesiegbar – bis er fällt» Ewgenia Kara-Mursa kämpft für die Freiheit ihres Mannes Wladimir – und für ein anderes Russland. Sie sagt, welche drei Faktoren im Kampf gegen Wladimir Putin entscheidend sind. Michelle Muff Simon Widmer

Lässt sich nicht unterkriegen: Ewgenia Kara-Mursa am Human Rights Summit in Genf (17. Mai 2023). Foto: Dom Smaz

Den Oppositionellen Wladimir Kara-Mursa hat ein Gericht in Russland für 25 Jahre weggesperrt. Jetzt führt seine Frau den Kampf gegen das Putin-Regime weiter. Ewgenia Kara-Mursa hält weltweit Vorträge über das Unrechtsregime des Kreml. Auf derselben Bühne, auf der ihr Mann 2018 über Menschenrechte in Russland gesprochen hatte, hielt sie am Human Rights Summit am Mittwoch in Genf eine berührende Rede. Sie erzählte, wie sie ihren Mann vermisst – und dass sie sich vom Putin-Regime nicht einschüchtern lässt.