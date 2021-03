Streitbarer Immunologe Beda Stadler – «Jeder soll selbst entscheiden dürfen, wann er geht» Als Corona ausbrach, gehörte Beda Stadler zu den grössten Kritikern des Bundesrats. Dann starb er beinahe. Jetzt ist er in fast schon alter Form zurück. Cyrill Pinto

Beda Stadler vor seinem Haus in Zeneggen VS: Der streitbare Immunologe überlebte mehrere Hirnschläge, eine Lungenentzündung und eine Covid-19-Erkrankung. Foto: Andrea Soltermann

Stadler erlitt im letzten Herbst nach einer Hirnoperation mehrere Hirnschläge, epileptische Anfälle und durchlitt eine Lungenentzündung. Fast vier Wochen lag er im Koma, dem Tod näher als dem Leben. Während der Zeit, in der er langsam wieder sein Bewusstsein erlangte, hatte er auch Halluzinationen. «Es war wie ein Zweikampf zwischen dem Ich und dem Hirn», berichtet Stadler bei einem Treffen in Zeneggen VS, wo er sich von seinem langen Spitalaufenthalt erholt. Eine seiner ersten Erinnerungen nach dem Delirium – der Aufwachphase, die immer auf ein Koma folgt – war der Arzt, der ihm sagte: «Sie hatten übrigens Covid-19.»