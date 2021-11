Christian Thomas im Hoch beim SCB – «Jemand, der all das mitmacht, müsste mich sehr gerne haben» Derzeit läuft es dem SCB-Stürmer nach Wunsch. Hinter sich hat er eine Odyssee: in sechs Jahren zwölf Clubs in sechs Ländern – Kanada, USA, Schweden, Finnland, Russland, Kasachstan, Schweiz. Kristian Kapp

Jubel: Christian Thomas feiert mit Ramon Untersander (links) und Calle Andersson (rechts) das 4:0 gegen die ZSC Lions. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Wir beginnen das Gespräch mit einem Quiz. Christian Thomas soll die 12 Städte, für deren Clubs er seit 2015 gespielt hat, in chronologischer Reihenfolge aufzählen. Zunächst lacht er, doch dann, vor den Orten 7 und 11, gerät er doch kurz ins Stocken, hat am Ende aber alles richtig: Hamilton, Montreal, St. John’s auf Neufundland, Glendale, Springfield, Hershey, Wilkes-Barre, Ängelholm, Tscheljabinsk, Bern, Kouvola und Nur-Sultan. Seit Mitte Oktober ist er ein zweites Mal in Bern.

«Was für eine Reise!», sagt Thomas. In sechs Jahren 12 Teams in sechs verschiedenen Ligen, da drängt sich die Frage auf: Was macht das mit einem Spieler, was macht das mit dem Menschen? «Ich habe mich daran gewöhnt», sagt der 29-Jährige aus Toronto zunächst bloss. Doch ja, auf seinem Weg, der ihn von den USA und Kanada via Schweden, Finnland, Russland und Kasachstan in die Schweiz führte, habe er sich schon auch Gedanken gemacht. Weil es auch mental hart sein kann, ständig neue Mitspieler zu haben, immer wieder neue Freunde finden und sich auf komplett andere Spielstile umstellen zu müssen.