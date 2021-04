Film-Highlights der Woche – Jesus hilft den Tomatenpflückern In der heutigen Zeit würde sich Jesus für ausgebeutete Landarbeiter einsetzen. So zeigt es «Das neue Evangelium». Dazu haben wir weitere Tipps. Gregor Schenker , Hans Jürg Zinsli , Matthias Lerf

Der Aktivist Yvan Signet als streitbarer Jesus in «Das neue Evangelium» von Milo Rau. Foto: Vinca Film

Das neue Evangelium

Dokumentarfilm von Milo Rau, CH/D 2020, 107 Min.

Im süditalienischen Städtchen Matera wurden immer wieder Bibelfilme gemacht; die Gassen der Altstadt und die Hügel der Umgebung dienten als das antike Palästina. Pasolini drehte hier in den Sechzigern sein «Matthäusevangelium», Mel Gibson vierzig Jahre später «The Passion of the Christ». Daneben entstand ein König-David-Epos mit Richard Gere und ein Maria-Magdalena-Drama mit Rooney Mara.

2019 schliesslich wird Milo Rau nach Matera eingeladen, das in dem Jahr europäische Kulturhauptstadt ist. Rund um den Ort stösst der Schweizer Theater- und Filmemacher auf Lager, in denen Flüchtlinge unter erbärmlichen Verhältnissen leben. Sie stammen vor allem aus Afrika, arbeiten illegal und für geringes Geld auf den umliegenden Tomatenfeldern. Mit ihnen stellt Rau eine eigene Version der Jesusgeschichte auf die Beine und hält das Projekt mit der Kamera fest. Er betont die revolutionäre Botschaft der Evangelien, hatte Jesus doch stets zu den Ärmsten gehalten. So besetzt Rau den Kameruner Aktivisten Yvan Sagnet als Heiland. Da der allerdings keine Schauspielerfahrungen hat, besorgt ihm der Regisseur einen Berater – Enrique Irazoqui, der in Pasolinis Film einst Jesus spielte. «Das neue Evangelium» gewann vor Kurzem den Schweizer Filmpreis für die beste Doku. (ggs)