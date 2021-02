Prozess beginnt mit Video von Capitol-Sturm

Mit schockierenden Aufnahmen von der Capitol-Erstürmung vor rund einem Monat hat der Impeachment-Prozess gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump begonnen. Der demokratische Abgeordnete und Anklageführer Jamie Raskin führte am Dienstag im Senat einen Zusammenschnitt von Videobildern vor, die die grosse Brutalität von Trump-Anhängern bei der Erstürmung zeigen. Präsentiert wurden auch Äusserungen Trumps am 6. Januar – unter anderem seine Aufforderung an seine Anhänger, auf «Teufel komm raus zu kämpfen».

«Deswegen hat das Repräsentantenhaus am 13. Januar ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten eingeleitet», sagte Raskin im Anschluss an das knapp viertelstündige Video. «Wenn das kein Vergehen ist, das ein Impeachment verdient, dann nichts.» Die Demokraten werfen Trump vor, seine Anhänger zur Capitol-Erstürmung mit fünf Toten angestachelt zu haben. Die Anklage lautet deswegen auf Anstiftung zum Aufruhr.

Am ersten Verhandlungstag ging es um die verfassungsrechtliche Frage, ob der Senat Trump überhaupt den Prozess machen kann. Trumps Anwälte argumentieren, das Verfahren sei verfassungswidrig: Der Senat könne nur über amtierende, nicht aber über frühere Präsidenten urteilen. Anklageführer Raskin wies dies entschieden zurück: Es gebe keine «Januar-Ausnahme», sagte der Abgeordnete mit Blick auf den letzten Amtsmonat eines jeden Präsidenten. Präsidenten müssten auch zur Rechenschaft gezogen werden können für Vergehen, die sie in den letzten Amtstagen begangen hätten – und das bedeute, dass ein Senatsprozess auch erst nach ihrer Amtszeit stattfinden könne. Ansonsten könnte ein Präsident beispielsweise ungestraft versuchen, sich nach einer Abwahl gewaltsam an der Macht zu halten, sagte Raskin.

«Trump hat heute seine Anwälte hergeschickt, um den Senat daran zu hindern, die Fakten in diesem Fall zu hören», sagte der Abgeordnete und frühere Professor für Verfassungsrecht. «Sie wollen den Prozess beenden, bevor überhaupt Beweise vorgelegt wurden.» Raskin versprach, die Anklage basiere auf «kalten, harten Fakten».