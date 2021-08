Editorial zur vierten Corona-Welle - Jetzt braucht es kluge Köpfe, nicht militante Hitzköpfe

Nach 18 Monaten Corona-Krise liegen in der Schweiz die Nerven blank. Zwei Lockdowns und nun wieder steigende Zahlen bei den Ansteckungen und den Spitaleinweisungen machen die Politiker nervös. In der Ostschweiz denken auch konservative Regierungsmitglieder darüber nach, wie sie mit allerlei Schikanen die Impfquote in ihrer Bevölkerung steigern könnten. Angesichts immer vollerer Spitäler wird es auch in der Innerschweiz immer mehr Stimmen geben, die für den Eintritt ins Restaurant oder bei Veranstaltungen das Vorzeigen des Covid-Zertifikats, das eine Impfung belegt, fordern. Das alles läuft natürlich auf einen indirekten Impfzwang hinaus.

