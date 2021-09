Kontroverse um Berner Corona-Kundgebung – Jetzt distanzieren sich Freiheitstrychler von Bundesplatz-Demo Die Aushängeschilder der morgigen Kundgebung gegen die Corona-Massnahmen vor dem Bundeshaus trafen sich am Dienstag mit dem Berner Sicherheitsdirektor. Nun sagen sie ihre Teilnahme an der Kundgebung ab. David Sarasin , Andreas Tobler

Laut einigen Drahtziehern der Demos hätten die Zäune für die Kundgebung am Donnerstag weg sollen. Foto: Jürg Spori

Anschuldigungen, wilde Spekulationen, keine Bewilligung für Kundgebung: Auch eine Woche danach geben die Ausschreitungen während einer Demonstration gegen die Corona-Massnahmen vor dem Bundeshaus zu reden. Nicht zuletzt, weil für morgen Donnerstag bereits wieder eine neue Demonstration angekündigt ist – obwohl die Stadt Bern die Kundgebung nicht bewilligt hat. «Kommt alle nach Bern!», heisst es auf den Flyern, die in den Telegram-Chats der Massnahmenkritiker seit einigen Tagen kursieren.

Mit dabei sein wollten auch die Freiheitstrychler mit ihren schweren Glocken und die Mass-Voll-Bewegung rund um Nicolas Rimoldi. Am Dienstag trafen sie sich mit dem Berner Sicherheitsdirektor Reto Nause, der in einem Interview erklärt hatte, mit den Massnahmenkritikerinnen sei «fast kein Dialog mehr möglich». Rimoldi entgegnete: «Sie tadeln, mit Gegnern der menschenverachtenden Corona-Zwangsmassnahmen sei kein Dialog möglich.» Weiter schrieb Rimoldi auf Twitter an die Adresse von Nause, «warum hetzen Sie derart gegen uns? Das finde ich völlig daneben. Reden wir. Machen wir einen Dialog.»