Lage am Sonntagmorgen

Am Sonntagmorgen gibt es in der Schweiz weiter starken Niederschlag. Während am Freitag und am Samstag besonders der Kanton Graubünden und das Tessin betroffen war, gibt es nun auch in der Westschweiz heftige Niederschläge, wie der Regenradar zeigt. Auch im Tessin hat der Regen nicht nachgelassen. In der Magadinoebene fiel bis am Sonntagmorgen 243 mm Regen, berichtet SRF Meteo. Das ist das 1,3 fache wie normalerweise im ganzen Monat August zusammenkommt.

Am Sonntag gibt es verbreitet erneut starken Niederschlag. Die Hochwassersituation in der Schweiz verschärft sich. Mit einer Beruhigung der Situation sei gemäss SRF Meteo erst am Sonntagabend zu rechnen.