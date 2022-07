Energiekrise – Jetzt droht der Öfeli-GAU Aus Angst, im Winter zu frieren, decken sich Schweizerinnen und Schweizer schon jetzt mit Elektroradiatoren ein. Kommen sie alle zum Einsatz, hat das fatale Folgen für die Stromversorgung. Mischa Aebi

Laut Galaxus ist der Verkauf von solchen elektrischen Heizkörpern in den letzten Monaten «explodiert». Foto: Getty Images/iStockphoto

Plötzlich kommt kein Gas mehr, die Heizung steht still, draussen herrschen Minustemperaturen, in der Stube, der Küche und dem Bad wird es bitterkalt. Trotz der aktuellen Sommerhitze befürchten viele Menschen mit gasbeheizter Wohnung schon jetzt, dass es im nächsten Winter so weit kommt. Sie kaufen so viele Elektro-Öfeli wie noch nie.