Leitartikel zum SNB-Zinsentscheid – Jetzt droht eine Immobilienkrise Häuser und Wohnungen sind viel zu teuer. Das wird sich jetzt ändern, es droht eine Rezession. Doch es gäbe einen Ausweg. Meinung Arthur Rutishauser

Eigenheimstrasse in Zürich-Altstetten. Foto: Esther Michel (www.esthermichel.com)

Eigentlich sah es nach «Happy End» aus. Corona hat seinen Schrecken verloren, und wirtschaftlich geht es uns so gut wie selten. Überall wird händeringend nach Arbeitskräften gesucht. Ob Lehrerinnen oder Lehrlinge, Bäckerinnen oder Maler, Informatikerinnen oder Juristen: Sie können sich die Jobs aussuchen, Lohn und Arbeitsbedingungen sind so gut wie nie. Normalerweise sind es solch schöne Situationen, in denen die Nationalbanken eingreifen, denn es beginnen erst die Löhne zu steigen, was ja schön ist, doch dann gehen die Preise hoch.