James-Webb-Teleskop – Jetzt enthüllt die Nasa die neusten Bilder aus dem Universum

Joachim Laukenmann

Ferne Galaxien, Gasplanet und der Carinanebel: Die US-Raumfahrtbehörde zeigt heute weitere Bilder des leistungsfähigsten Weltraumteleskops der Geschichte. Verfolgen Sie die Präsentation aus Greenbelt im US-Bundesstaat Maryland im Livestream!

Nachdem US-Präsident Joe Biden in der Nacht auf Dienstag gemeinsam mit dessen Vize Kamala Harris voller Stolz das erste Bild des James-Webb-Teleskops der Weltöffentlichkeit präsentiert hat, zeigt die Nasa heute weitere Bilder des «Hubble»-Nachfolgers.

Gezeigt werden sollen neben fernen Galaxien auch WASP-96b, ein 2013 entdeckter Gasplanet und der Carinanebel, eine 7600 Lichtjahre entfernte Wolke aus kosmischem Staub und Gas, wie die Nasa vorab bekannt gegeben hat.

Nasa und Biden zeigen erstes Bild

Das erste Bild: Ein Blick in die Tiefe des Weltalls. Was auf den ersten Blick aussieht wie zahllose Sterne, sind in Wahrheit tausende weit von uns entfernte Galaxien. Jede Galaxie dürfte wiederum aus vielen Milliarden Sternen bestehen, von denen wiederum viele von Exoplaneten umkreist werden. Dabei zeigt das Bild nur einen winzigen Ausschnitt des Himmels: dieser entspricht der Grösse eines Sandkorns, das man in Armeslänge von sich entfernt hält. Somit zeigt das Bild auch, wie unvorstellbar gross das Universum ist.

Gemäss der US-Weltraumbehörde Nasa zeigt das von der Near Infrared Camera (NIRCam) aufgenommene Bild Tausende Galaxien, «darunter die am schwächsten leuchtenden Objekte, die je im Infrarotlicht beobachtet wurden». Foto: NASA, ESA, CSA, STScI, Webb ERO Production Team

Die Galaxien des Clusters SMACS 0723 sind weiss im Vordergrund. Die Galaxien weiter entfernt sind orange oder rot. Um die geht es. Sie sind mehr als 13 Milliarden Jahre alt.

US-Präsident Joe Biden hat diese Aufnahme bereits in der vergangenen Nacht präsentiert. Für die Aufnahmen hat das James-Webb-Weltraumteleskop seinen Fokus auf einen riesigen Galaxienhaufen gelegt, genannt SMACS 0723. Das Bild zeigt, wie er vor 4,6 Milliarden Jahren aussah – und noch mehr. Denn der Galaxienhaufen wirkt wie eine Linse: Seine Schwerkraft bündelt das Licht von schwach leuchtenden Galaxien, die sich in noch grösserer Entfernung befinden und die schon vor mehr als 13 Milliarden Jahren aufleuchteten, nur wenige Hundert Millionen Jahre nach dem Urknall.

«Was wir auf dem Bild sehen, ist einer der tiefsten Blicke ins Universum, aber noch kein Weltrekord», sagt Adrian Glauser von der ETH Zürich, der den Schweizer Beitrag zum Webb verantwortet. «Das Alter der sichtbaren Galaxien ist in etwa vergleichbar mit jenen auf dem Hubble Ultra Deep Field. Aber das Bild ist unglaublich. Wir sehen Galaxien wie Sand am Meer.» Der grosse Vorteil des Webb sei, dass die Aufnahme in kürzerer Zeit entstand als das Ultra Deep Field von Hubble. Man sehe auch viel mehr Galaxien und könne diese schärfer abbilden. «Das lässt hoffen, dass wir mit dem Webb noch deutlich tiefer blicken können», sagt Glauser.

Weitere Aufnahmen werden am Dienstagabend präsentiert, und zwar vom Stephans Quintett, den südlichen Ringnebel, vom Planeten WASP-96b und des Carinanebels.

WASP-96b

Das Spektrum des Planeten. Illustration: NASA, ESA, CSA, STScI

