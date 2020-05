Tag der Entscheidung

Guten Tag und herzlich willkommen zur Medienkonferenz der Swiss Football League. Was an sich nicht wirklich spektakulär tönt, hat es durchaus in sich. Denn heute haben die 20 Vereine entschieden, ob die Saison fortgesetzt werden soll, oder ob sie abgebrochen wird. Dazu wurde zum gefühlt 477. Mal über eine Modusänderung diskutiert. Ligapräsident Heinrich Schifferle und CEO Claudius Schäfer informieren uns in Kürze über den Ausgang der Diskussionen.