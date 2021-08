Bester Freund des Menschen – Jetzt finden sie sogar Handys Hunde können nicht nur Trüffel oder Lawinenopfer orten, sondern dank ihrem exzellenten Geruchssinn auch Covid-Patienten, seltene Pflanzen und vieles mehr erschnüffeln. Alice Lanzke

In Italien wird der Spürhund trainiert, eine Covid-19-Infektion anhand von gebrauchten Masken zu erkennen. Foto: Getty Images

Hundenasen sind Supernasen. Sie nehmen winzigste Konzentrationen von Duftstoffen wahr und sind der menschlichen Nase in dieser Hinsicht um Längen voraus. Die beeindruckenden Riechleistungen der Vierbeiner macht sich der Mensch auf vielerlei Weise zunutze. Bei der kürzlichen Hochwasserkatastrophe in Teilen Deutschlands suchten Spürhunde etwa in den Trümmern nach Vermissten. Und in der Corona-Pandemie weisen Hunde Infektionen beim Menschen durch blosses Schnüffeln nach.

Hunde sind eben «Makrosmatiker», also Nasentiere. Ihre Nase ist ihr am besten ausgebildetes Sinnesorgan. Ganz grundsätzlich entscheidet die Zahl der Riechzellen wesentlich mit darüber, wie gut ein Lebewesen riechen kann. Diese Sinneszellen befinden sich im Riechepithel, einem Gewebe in der Nasenschleimhaut, das ausschliesslich für die Wahrnehmung von Gerüchen zuständig ist. Die grosse und lange Nase im Schnauzenraum von Hunden bietet besonders viel Platz dafür – entsprechend viele Riechzellen besitzen die Vierbeiner.