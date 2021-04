Biketrail-Eröffnung in Zürich – Jetzt fliegen die Räder am Uetliberg Die neuste Bikeattraktion am Zürcher Hausberg steht kurz vor der Vollendung. Eine Gruppe von Züritrails testete bereits die spektakulären Sprünge der Strecke. Emil Bischofberger

Ziemlich aufregend: Die Jumpline am Höcklertrail lädt die Könner zu Kunststücken ein. Foto: Urs Jaudas

Es ist eine Zeitenwende für die Zürcher Biker, die an diesem Freitagabend vollzogen wird. Für solche Hochgefühle mussten sie bislang in den Zug oder ins Auto steigen und in die Berge fahren, nach Graubünden oder ins Wallis. Die dortigen Bikeparks bieten Herausforderungen, die es in sich haben: grosse Sprünge, bei denen auch versierte Biker nicht gleich beim ersten Versuch mit Karacho darüberbrettern, sondern sich erst herantasten müssen.

Neu haben sie diese Herausforderung plötzlich ganz in der Nähe, vor der Haustür quasi. Vergangenen Freitagabend wurde am neuen Höcklertrail erstmals die Jumpline geöffnet, der Schlussabschnitt des neuen Biketrails. Dieser besteht aus fünf Sprüngen in kurzer Abfolge, die sukzessive grösser werden.