Schwimmen in Zürich – Jetzt geht die Saison in den Zürcher Sommerbädern los Trotz Regen und Temperaturen um 10 Grad: Am Samstag geht das erste Seebad auf. Wann es in den anderen Freibädern losgeht und welche Neuerungen anstehen – die Übersicht. Tina Fassbind

Öffnet am Samstag als erste Badi der Stadt Zürich: Das Seebad Utoquai. Foto: Dominique Meienberg

Die Temperaturen sind am Samstag mit 10 Grad nicht eben sommerlich, und das Wasser soll zum Saisonstart des ersten Freibads auch noch von oben kommen. Der Sommer wird aber auch in diesem Jahr stattfinden, und wenn es so richtig loslegt, können die Zürcherinnen und Zürcher wieder in einem der 18 See-, Fluss- oder Freibäder der Stadt eintauchen. Was es zur Sommersaison 2023 zu wissen gibt, in der Übersicht.

Welche Badi wann in den Sommer startet

Das Seebad Utoquai öffnet am Samstag, 15. April, als erstes Stadtzürcher Sommerbad. Am 1. Mai nimmt das Freibad Letzigraben den Betrieb auf und voraussichtlich auch das Freibad Seebach. Am 6. Mai folgt das Freibad Dolder, und am 13. Mai geht die Sommersaison auch in allen anderen Bädern der Stadt Zürich los.

Warum sich der Saisonstart im Freibad Seebach verzögert

Eigentlich sollte das Freibad Seebach ebenfalls am 15. April in die Sommersaison starten. Nun verschiebt sich die Wiedereröffnung voraussichtlich auf den 1. Mai. Grund dafür sind gemäss einer Mitteilung des Sportamts Schäden an den Fliesen der Beckenauskleidung. Wegen anhaltend kühlen und nassen Wetters konnten die Sanierungsarbeiten nicht planmässig durchgeführt werden. Die letzten Arbeiten sollen in den nächsten Tagen abgeschlossen werden.

Was beim Sportabo neu ist

Einzeleintritte und Abos kann man bequem im Onlineshop des Stadtzürcher Sportamts kaufen und so das lästige Schlangestehen an den Kassen vermeiden. Neu können Tickets auch direkt aufs Smartphone geladen werden. Ab dieser Sommersaison ist das Sportabo auch im Freibad Dolder gültig, das nicht von der Stadt Zürich, sondern von Dolder Sports betrieben wird.

Welche Angebote es schon vor Saisonstart gibt

Im Freibad Allenmoos sind die Beachvolleyballfelder und der Spielplatz schon jetzt täglich von 10 bis 20 Uhr gratis zugänglich.

Was es mit der Sportbox im Letzigraben auf sich hat

Im Freibad Letzigraben steht seit vergangenem Herbst eine Sportbox mit Fitnessartikeln wie beispielsweise Springseile, Yogamatten oder Medizinbälle, die während der Badi-Öffnungszeiten genutzt werden können – also im Frühling und Sommer während des Schwimmbetriebs, im Herbst und Winter während der Parköffnungszeiten. Die Box lässt sich mit einer App öffnen, die einmalige Registration kostet 50 Rappen.

Warum in den Strandbädern im Sommer Flaggen gehisst werden

Die Stadt Zürich testet in dieser Sommersaison in den Strandbädern Tiefenbrunnen und Mythenquai Signalflaggen als Gewitterwarnung. Hängt eine gelbe Flagge, herrscht Normalbetrieb: Die Badegäste dürfen ins Wasser und eine Badeaufsicht ist anwesend. Wird die rote Flagge gehisst, ist das Schwimmen untersagt. Ziel ist es, die Bäder auch bei unsicherer Witterung offen zu lassen und den Badebetrieb nach Beruhigung der Situation wieder aufzunehmen.

