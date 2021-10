Schweizer Experten optimistisch – Jetzt gibt es die Pille gegen Covid Der US-Konzern Merck hat ein Medikament gegen Corona entwickelt. Anthony Fauci, der oberste Corona-Bekämpfer der USA, spricht von einer «sehr guten Nachricht». Auch in der Schweiz kommt Hoffnung auf. Arthur Rutishauser , Mischa Aebi

Wirkt offenbar gegen alle gängigen Covid-Varianten: Molnupiravir des US-Unternehmens Merck. Foto: Merck & Co, Inc, AFP

In den USA sprechen seit Freitag alle von Molnupiravir, einer Art Wunderpille gegen Covid, die noch vor Weihnachten auf den Markt kommen soll. Die Studienergebnisse sind ermutigend: Von 385 behandelten Patienten, alles ungeimpfte Risikopatienten, mussten gerade mal halb so viele ins Spital (28) wie bei einer Vergleichsgruppe von 377 Personen, die lediglich ein Placebo erhielt. Von der zweiten Gruppe mussten 53 ins Spital. Und während von der Patientengruppe, die das Medikament erhielt, nach 29 Tagen kein einziger gestorben ist, waren es bei den unbehandelten 8, die die Krankheit nicht überlebten. Die Ergebnisse der Zwischenresultate der Studie waren so gut, dass sie so nicht fortgesetzt wurde. Es war ethisch nicht mehr vertretbar, der Hälfte der Patienten nur ein Placebo zu geben. Geplant wurde ursprünglich mit 1550 Probanden.