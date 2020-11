Offensive für Wärmepumpen – Jetzt gibts in Zürich mehr Geld für Ökoheizungen Der Stadtrat erhöht die Förderbeiträge für den Ersatz von fossilen Heizungen. Neu gibt es Pauschalzahlungen für Wärmepumpen und Anschlüsse an Energieverbunde. Martin Huber

Solche Bilder dürften im Kanton Zürich immer seltener werden: Heizöllieferung für ein Einfamilienhaus. Foto: Urs Jaudas

Zürich sieht sich gern als Pionierstadt in Sachen 2000-Watt-Gesellschaft. Doch bei den Heizungen hat sie noch Luft nach oben. Nicht weniger als 14’700 Gasheizungen und 6900 Ölheizungen sind weiterhin in der Stadt in Betrieb, wie Stadtrat Michael Baumer (FDP), Vorsteher der Industriellen Betriebe, am Montag vor den Medien bekannt gab.

Die Zahl zu senken, was aus Sicht des Klimaschutzes gewünscht wäre, stellt sich aber als schwierig heraus. Denn ersetzen die Hauseigentümerinnen und -eigentümer ihre Heizung, bleiben gemäss Stadtrat Baumer weiterhin vier von fünf bei Öl oder Gas. Mitentscheidend dafür ist das Portemonnaie: Die Investitionskosten für fossile Heizsysteme sind noch immer tiefer als jene für ökologischere Lösungen.

Baumer: «Es braucht mehr Anreize»

Jetzt gibt die Stadt Gegensteuer. «Es braucht mehr Anreize für Hauseigentümerinnen und -eigentümer, auf umweltfreundliche Heizungen umzusteigen», sagte Baumer. Deshalb passt die Stadt die Förderbeiträge für Wärmepumpen oder den Anschluss an einen Energieverbund der kantonalen Förderung an und erhöht die Beiträge im Vergleich zu den kantonalen Ansätzen deutlich.

FDP-Stadtrat Michael Baumer ist zuversichtlich, dass die Fördergelder den Anreiz für den Einbau klimafreundlicherer Heizsysteme erhöhen. Foto: Andrea Zahler

Die Stadt reagiert damit auf die im Juli lancierte Heizoffensive des kantonalen Baudirektors Martin Neukom (Grüne), die ebenfalls auf die Subventionierung sauberer Anlagen abzielt.

Pauschalbeiträge statt komplizierte Formel

Heute werden die Förderbeiträge für Wärmepumpen und Anschlüsse an Energieverbunde in Zürich anhand einer komplizierten Formel berechnet. Künftig setzt die Stadt wie der Kanton auf Pauschalbeiträge. Die Stadt zahlt diese zusätzlich zu den Kantonsbeiträgen aus.

Vor allem für Eigentümerinnen und Eigentümer von Ein- und kleineren Mehrfamilienhäusern entstehe dadurch ein wesentlich höherer Anreiz, auf eine ökologischere Heizung umzusteigen, sagte EWZ-Direktor Benedikt Loepfe.

Mehr als 20’000 Franken vom Staat

Konkret kann der Besitzer oder die Besitzerin eines Einfamilienhauses beim Einbau einer 10-Kilowatt-Wasser-Wärmepumpe mit 19’600 Franken Fördergeldern der öffentlichen Hand rechnen. 9800 Franken zahlt das EWZ, 9800 Franken der Kanton. Das sind beachtliche 30 bis 40 Prozent der Investitionskosten, wie Loepfe vorrechnete.

Schliesst sich der Eigentümer oder die Eigentümerin eines Bürogebäudes in Zürich neu einem Wärmeverbund an, erhält er oder sie gar total 24’000 Franken Fördergelder – 16’000 Franken vom EWZ, 8000 Franken vom Kanton.

Wegen der höheren Beiträge dürften insbesondere Eigentümerinnen und Eigentümer kleinerer Liegenschaften mehr Fördergelder beantragen, sagte Silvia Banfi Frost, die städtische Energiebeauftragte.

Die Stadt rechnet nächstes Jahr mit Kosten von rund 7 Millionen Franken. Das Geld stammt nicht aus der Stadtkasse, der Fördertopf wird über die Stromtarife gespiesen. Das EWZ kann im Rahmen der 2000-Watt-Ziele explizit solche Beiträge ausrichten.

Dass die Subventionen für saubere Heizungen durchaus auf Interesse stossen, zeigte die im letzten Juli lancierte Heizoffensive des Kantons. In nur zwei Wochen nach dem Start des Förderprogramms gingen damals mehr als 350 Subventionsgesuche für saubere Heizanlagen ein.

Regierungsrat Martin Neukom (Grüne) hat vor wenigen Monaten eine Heizoffensive gestartet. Foto: Moritz Hager

Gemäss Baudirektor Martin Neukom sind die Ökoheizungen in der Anschaffung zwar wesentlich teurer. Über die gesamte Lebensdauer hinweg seien sie aufgrund geringerer Betriebs- und Unterhaltskosten aber günstiger. (Lesen Sie hier mehr zu den Kosten einer umweltfreundlichen Heizung.)

Die neue Regelung in Zürich gilt rückwirkend per 1. Juli und bis zum Inkrafttreten des neuen kantonalen Energiegesetzes. Dies wird voraussichtlich 2022 der Fall sein. Förderanträge können auf der Plattform des Kantons eingereicht werden.