Olympia: Tennis-Doppel-Final - Bencic/Golubic verlieren den Final, aber holen Silber

Match!

Gold vor Augen wollen die Tschechinnen gar nichts mehr anbrennen lassen. Sie sichern sich nach einem Fehler Golubics den ersten Matchball, Siniakova schlägt aber den Return ins Out. Den zweiten Siegpunkt wehrt Bencic ab, beim dritten setzt Siniakova einen Volley ins Out, den vierten annulliert Golubic per Backhand. Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben: Die Tschechinnen verwerten den fünften Matchball und gewinnen Gold.

Bei den Schweizerinnen gilt aber klar festzuhalten: Sie haben Silber gewonnen und ein grossartiges Turnier gezeigt.