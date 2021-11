Team-WM in Prag – Russlands Trickserei, Teichmanns Fehlstart

Russland mit taktischer Trickserei

Die kurzfristige Auswechslung von Pawljutschenkowa (WTA 12) wirft Fragen auf. Denn hätten die Russinen ihre Nummer 1 schon vor der offiziellen Nominierung aus dem Team genommen, wäre Daria Kasatkina zur Nummer 1 aufgerückt und hätte damit gegen Bencic gespielt. Mit diesem Winkelzug spielt nun die schlechter klassierte Liudmilla Samsonowa gegen Bencic – und nicht gegen Teichmann, gegen die sie beide bisherigen Duelle verloren hat.

Brisant daran ist, dass Bencic dieses Jahr gegen die 22-Jährige Samsonowa zweimal verloren hat, zuerst in Berlin, dann in Luxemburg. Dagegen hat Jil Teichmann die zwei bisherigen Duelle mit Samsonowa gewonnen. Das sehe klar nach einer Trickserei aus, kommentierte Patty Schnyder am Schweizer Fernsehen. Wie sollte man auch erklären, dass Pawljutschenkowas Verletzung erst dreissig Minuten vor Start der Begegnung so schlimm wurde, dass Russlands erfahrener Captain Igor Andrejew sie für spielunfähig erklären musste? Da beruhigt auch nicht, dass sie sich durch einen neutralen Arzt untersuchen lassen muss.