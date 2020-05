Unions Personal

Und bei Union? Da fehlt der aus Schweizer Sicht wohl wichtigste Mann: Urs Fischer. Der Zürcher wird beim Neustart nicht dabei sein, weil sein Schwiegervater gestorben ist. Es wird erwartet, dass Fischer am Dienstag wieder das Training des Aufsteigers leiten wird. Die Mannschaft, die es in seiner Abwesenheit nun richten soll, sieht so aus: