Glockenaufzug zum Jubiläum – Jetzt haben die Dietliker ihren Glockenturm 50 Jahre hat die Katholische Kirche in Dietlikon auf einen Turm verzichten müssen. Heute Nachmittag zogen 100 Kinder die vier neuen Glocken in die Höhe. Lorenzo Petrò

Eine nach der anderen ziehen Dietliker Kinder die Glocken mit einem Seilzug an ihren Bestimmungsort. Foto: Raisa Durandi

So ein Auftritt hat Gewicht: Per Ross und Wagen sind heute Nachmittag die vier neu gegossenen Glocken für die Kirche St. Michael in Dietlikon auf dem Platz vor der Katholischen Kirche eingetroffen. Gestartet war der blumengeschmückte Tross im nahen Wangen, zog vorbei an der dortigen reformierten Kirche, begleitet von Festgeläut. Es ging weiter durch die Bahnunterführung in Richtung Dorfstrasse, wo bereits die Glocken der reformierten Schwester-Kirche Dietlikon zu hören waren. Schliesslich stoppten Pferde und Wagen auf dem Vorplatz der Katholischen Kirche am Fuss des neuen Glockenturms.

Kirchgemeindeleiter Reto Häfliger und Pfarreiadministrator Luis Capilla empfingen die vier eisernen Neuankömmlinge und segneten sie, wie es Brauch ist. 100 Kinder aus Wangen, Brüttisellen und Dietlikon zogen die vier Glocken eine nach der anderen per Seilzug in den schlichten, freistehenden Betonturm hinauf - an ihren bestimmungsgemässen Platz.

Eine Seltenheit in der Schweiz

50 Jahre haben die Dietliker Katholiken auf diesen Moment warten müssen. Zwar gab es schon um 1970, als an der Ecke Schwerzelboden-/Fadackerstrasse die katholische Kirche gebaut wurde, Pläne für einen Kirchturm. Ein solcher aber wurde - unter anderem aus Kostengründen – nie erstellt. Das bescherte den Dietlikern einen gewissen Sonderstatus: Ihre Katholische Kirche war eine von ganz wenigen Gotteshäusern in der Schweiz ohne Glockenturm.

Doch mit ihrem Aussenseiterstatus wurde die Pfarrei nicht recht glücklich: Zum 50-Jahr-Jubiläum in diesem Jahr fasste sie den nachträglichen Bau eines Kirchturms wieder ins Auge. Ein Vorhaben, das erst auf heftigen Widerstand aus der Nachbarschaft stiess: Man fürchtete den Lärm des neuen Geläuts. Doch nach Zugeständnissen bei der Häufigkeit und Lautstärke des Läutens und Urteilen des Baurekurs-Verwaltungsgerichts, die das Geläut beide grundsätzlich für zulässig erklärten, stand dem Bau Ende vergangenen Jahres nichts mehr im Weg. (lop)