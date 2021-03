Grenze USA-Mexiko kollabiert – Jetzt hat auch Biden seine Flüchtlingskrise Tausende Minderjährige aus Lateinamerika nutzen Trumps Abwahl und strömen Richtung USA. Eine neue Praxis zieht Migranten wie ein Magnet an. Martin Suter

«Biden Please Let Us In»: In Tijuana demonstrieren gestrandete Migranten gegen die US-Einwanderungshürden. Foto: AFP

Während das Capitol in Washington mit Stacheldraht gesichert bleibt wie eine Festung, wird die südliche Grenze der USA unter dem neuen Präsidenten Joe Biden löchrig. Besonders in Texas schwoll in den letzten Wochen die Zahl der illegalen Einreisen so dramatisch an, dass die Behörden überwältigt zu werden drohen.

Letzten Mittwoch nahmen die Grenzwächter 4500 Migranten beim Grenzübertritt fest, fast doppelt so viele wie die rund 2400 pro Tag im Januar. Die Einrichtungen, wo viele der Menschen vorübergehend festgehalten werden, füllen sich rapide. Nachdem bereits ein Festhaltezentrum im texanischen Carrizo Springs in Betrieb genommen wurde, denkt die Biden-Regierung angeblich daran, Migranten künftig auch auf dem Militärstützpunkt Fort Lee in Virginia unterzubringen.