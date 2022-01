Ski-Dominator Marco Odermatt – Jetzt hat auch die Schweiz ihren Marcel Hirscher Ski-Legenden wie Pirmin Zurbriggen schwärmen vom Gesamtweltcupführenden. Doch was macht ihn aus? Ist er wirklich so bescheiden? Und warum muss er gerne Red Bull trinken? René Hauri Philipp Rindlisbacher

Im Scheinwerferlicht: Marco Odermatt, derzeit der kompletteste Skifahrer der Welt. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Marco Odermatt ist ein leidenschaftlicher Jasser. Den Differenzler soll er gut beherrschen, sagen die Teamkollegen. Aufs Skifahren bezogen scheint das zuzutreffen: Vor der Saison sprach er vom Triumph im Gesamtweltcup, nun ist er Erster mit 276 Punkten Vorsprung. Sieg angesagt, Sieg vor Augen – Differenz Null.

Es war gleichermassen erstaunlich wie beeindruckend, mit welcher Überzeugung Odermatt im Herbst seine Ziele formulierte. Noch verblüffender und imposanter ist es, wie er seinen Worten hat Taten folgen lassen. Vier Siege, sieben Podestplätze – im Riesenslalom fährt er die Konkurrenz in Grund und Boden, auch im Super-G und in der Abfahrt mischt er vorne mit. Dass es gerade so gut läuft, habe er nicht erwartet, sagt der 24-Jährige vor dem Heimrennen in Adelboden. «Aber letzten Winter habe ich realisiert, was für mich alles möglich ist.»