Corona-Massentests an Schulen – Jetzt hats auch die Zürcher Schüler erwischt Knapp die Hälfte der Zürcher Schulen testet die Kinder. Die Positivitätsrate ist massiv höher als vor den Ferien. Infiziert sind vor allem die 4- bis 15-Jährigen. Pascal Unternährer

Die Gruppe der 0- bis 19-Jährigen wird inzwischen gleich häufig von Corona angesteckt wie die Altersgruppe der 20- bis 39-Jährigen. Foto: Raphael Moser

Das Unvermeidliche beginnt sich abzuzeichnen: In Zürcher Schulhäusern grassiert das Coronavirus, die Kinder und Jugendlichen geraten stärker in den Fokus der Corona-Krise.

Am Freitag hat die Hirslanden-Gruppe, welche die Corona-Pooltests vor allem von Schulen aus neun Kantonen – unter ihnen Zürich – mit ihrem Programm «Together we test» auswertet, erstmals Zahlen zur Situation nach den Schulferien publiziert.

Die Rate der positiven Speichel-Pooltests ist in den beiden Wochen seit dem 16. August auf 2,02 Prozent gestiegen. In den zwei Wochen vor den Ferien lag die Rate noch bei 0,15 Prozent. In Zahlen: Bei über 43’000 ausgewerteten Pools waren vor den Ferien 64 positiv. Jetzt wurden knapp 31’000 Pooltests untersucht, und es waren 624 positiv.