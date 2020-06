Die Kantonsärztin zum konkreten Fall

Christiane Meier sagt, der Superspreader sei am 21. in einem Klub gewesen. Dort hat er fünf Personen angesteckt. Positiv getestet wurde er einige Tage später. Der Kanton hat den Klubbesitzer erst am 27. erreicht. In der Folge kontakierte er zirka 300 Personen, diese müssen bis Mittwoch 1.Juli in Quarantäne bleiben. Sehr viele Mailadressen waren leider falsch. Dafür haben sich Leute bei uns gemeldet, die nicht auf der Liste waren.