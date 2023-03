Dinosaurier in Zürich – Jetzt ist der T. rex zu sehen, bevor er für Millionen unter den Hammer kommt Das Fossil eines Tyrannosaurus rex steht seit dieser Woche in Zürich. Das gab es noch nie zuvor. Jigme Garne

Der Saurier mit dem Namen Trinity steht seit dieser Woche und bis zum 16. April in der Tonhalle. Foto: Silas Zindel

Jedes Kind kennt seinen Namen, er ist der König der Saurier und das ultimative Raubtier. Und nun ist der T. rex in Zürich. Das Fossil, so gross wie ein Lastwagen, steht in der Tonhalle und lässt das geräumige Konzertfoyer gar nicht mehr so gross aussehen. Im Hintergrund läuft, natürlich, die Filmmusik aus «Jurassic Park».