Geplatzter Milliardenkauf der UBS – Jetzt ist klar, woran Hamers’ Prestigedeal scheiterte Aktionäre und Finanzaufsicht liessen den Kauf der Digitalbank Wealthfront platzen. Der Milliarden-Flop belastet den Chef. Aber warum schweigt die Bank dazu? Holger Alich Oliver Zihlmann

Rückschlag für UBS-Chef Ralph Hamers: Die Übernahme des digitalen Vermögensverwalters Wealthfront sollte der Grossbank neue Technologie und neue Kunden bringen. Doch der Deal platzte. Foto: Jason Alden (Bloomberg/Getty Images)

Im Januar pries die UBS die Übernahme des digitalen Vermögensverwalters Wealthfront in den USA in einer Mitteilung an, die über eine A4-Seite lang war. Als der Deal im September platzte, war das der Grossbank gerade mal sechs Zeilen wert.