Zürich passt Impfstrategie an – Jetzt kommen die KMU-Impftage Parallel zu den Impfbussen gibt es nun Aktionen für die Firmen. Zudem geht der Kanton erneut auf das Gesundheitspersonal zu. Pascal Unternährer

Der Kanton Zürich will die Impfquote von derzeit 70 Prozent bei den über 16-Jährigen erhöhen. Der Startschuss der Impfbuskampagne in Gossau stiess auf reges Interesse. Foto: Sabina Bobst

390’000 Zürcherinnen und Zürcher über 16 Jahren sind noch nicht geimpft. Angesichts der hochansteckenden Delta-Variante des Coronavirus und der erhöhten Anzahl von Spitaleinlieferungen lanciert die Gesundheitsdirektion (GD) nun neue Angebote.

Eines richtet sich an die Unternehmen. Diese können ihren Angestellten eine Impfmöglichkeit in einem Impfzentrum oder in Zusammenarbeit mit einer Apotheke oder Hausarztpraxis anbieten. Das nennt die GD in einer Mitteilung vom Donnerstag KMU-Impftag. Aktiv werden müssen die regionalen Sektionen des Kantonalen Gewerbeverbands, welche auf die Firmen zugehen.

Anonyme Hotline für Gesundheitspersonal

Ein weiteres Angebot ist an das Gesundheitspersonal gerichtet. Dieses spiele bei der Bewältigung der Pandemie eine zentrale Rolle, weil es oft mit vulnerablen Personen in Kontakt steht, schreibt die GD. Deshalb sei es wichtig die Impfquote in dieser Gruppe zu steigern. Geplant ist eine gezielte Informationskampagne in den Spitälern, Heimen und bei den Spitexorganisationen.

Als Startschuss stehen dem Personal am 26. und 27. August unabhängige Expertinnen und Experten exklusiv für medizinische Fachfragen rund um Covid-19 zur Verfügung. Die Fragenden müssen dabei ihren Namen nicht angeben, wenn sie nicht wollen. Diese Hotline-Aktion ist laut der GD ein Pilotversuch, der bei Bedarf wiederholt wird.

Affoltern verlängert

Das Impfzentrum Affoltern am Albis wird statt wie geplant am 28. September erst am 31. Oktober geschlossen, wie es weiter heisst. Derzeit sind noch die Zentren an der Messe Zürich (bis Freitag), Horgen (bis Samstag), Dietikon (bis Dienstag), Bülach sowie das Referenz-Impfzentrum am Zürcher Hirschengraben sowie jene in Winterthur und Uster und – für die Jugendlichen – am Kinderspital offen.

Zudem bieten 60 Apotheken Impfungen an – und die Impfmobile. Diese werden gut nachgefragt. Bisher haben sich gut 30 Gemeinden angemeldet. Am Freitag und Montag stoppt ein Impfbus in Geroldswil, am Sonntag in Hombrechtikon, am 3. September in Meilen, am 4. September in Seuzach, Zell und Bubikon, am 5. September in Hinwil.

Erstmals ein Verein

Impfvans gehen auch an Berufs- und Mittelschulen sowie an Hochschulen vorbei. Und auf Anfrage auch bei Vereinen. Am Samstag lautet die Station Sportplatz Steinkluppe. Dort spielt der Zürcher Quartierverein FC Unterstrass ein Heimspiel. Anwesend wird auch Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli sein, die sich offensichtlich nicht einschüchtern lässt von der Attacke eines Impfgegners am vergangenen Samstag. Zugegen wird auch Sportminister Mario Fehr sein. Über ein allenfalls angepasstes Sicherheitsdispositiv gibt die GD keine Auskunft.

In Winterthur, Uster und am Kinderspital haben sich bisher 13’000 12- bis 15-Jährige impfen lassen. Das entspricht Quote von rund 45 Prozent in dieser Altersklasse. Die GD erhofft sich nun auch deshalb eine Steigerung, weil die Eidgenössische Impfkommission kürzlich mitgeteilt hat, man könne diese Altersgruppe vorbehaltlos impfen.

Pascal Unternährer ist Redaktor im Ressort Zürich Politik & Wirtschaft des «Tages-Anzeigers». Seit 2012 berichtet er vor allem über politische Themen aus der Stadt und dem Kanton Zürich. Zuvor war er 12 Jahre lang in derselben Funktion beim Winterthurer «Landboten» tätig.

