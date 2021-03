Velofahren in Zürich – Jetzt kommen die vier Schnellrouten Der Zürcher Stadtrat legt seine neue Velostrategie vor. Abgesehen von den vier bereits bekannten Verbindungen fehlen allerdings genaue Routenangaben. Ev Manz UPDATE FOLGT

Die Stadt hat das Netz von 100 durchgehenden Kilometer an Velowegen in ihrer Strategie verankert. Foto: Urs Jaudas

Lange haben Zürichs Velofahrerinnen und Velofahrer auf diesen Moment gewartet: Die Stadt gibt darüber Auskunft, wie sie Zürich konkret zu einer Velostadt machen will. Und vor allem darauf, wie sie die Initiative «Sichere Velorouten» umsetzen will, zu der eine Mehrheit des Stimmvolks im Herbst Ja gesagt hat. Die «Velostrategie 2030» löst ab sofort den «Masterplan Velo» von 2012 ab, auf dessen Basis die Stadt Velofahren in der Stadt attraktiver machen will.

13 Personen aus dem Sicherheits- und Tiefbaudepartement haben die Strategie erarbeitet. Das Motto: «Sicher und einfach durch Zürich». In welche Richtungen es gehen soll, stellen Sicherheitsvorsteherin Karin Rykart (Grüne) und Tiefbauvorsteher Richard Wolff (AL) am Freitag an einer Medienkonferenz vor.