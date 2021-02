Weg aus dem Lockdown? – Jetzt kommen die wöchentlichen Massentests an Schulen Knapp die Hälfte der Kantone hat entschieden: Sie setzen auf präventive Massentests an Schulen. Die ersten starten schon nach den Ferien. Zwei grosse Kantone zögern. Luca De Carli , Janine Hosp , Tim Wirth

Bislang werden Massentests an Schweizer Schulen erst dann durchgeführt, wenn bereits viele Corona-Fälle aufgetreten sind. Foto: Anna-Tia Buss

In vielen Kantonen werden Schülerinnen und Schüler bald alle paar Tage in ein Plastikröhrchen spucken. Wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) auf Anfrage bestätigt, haben rund zehn Kantone ein Konzept für die Einführung von präventiven Corona-Massentests an Schulen eingereicht.

Bislang werden Kinder an Schweizer Schulen dann durchgetestet, wenn gehäuft Fälle auftreten. Insbesondere bei Ansteckungen mit den neuen Varianten des Coronavirus. Nun sollen Massentests unabhängig von Ausbrüchen in regelmässigen Abständen durchgeführt werden. Seit gut zwei Wochen finanziert der Bund solche Tests – genauso wie präventive Tests von Besuchern und Mitarbeitern von Altersheimen.