Stimmen zu Italien - Schweiz – «Der Penalty war lächerlich geschossen» Nach der finalen Abwehrschlacht und dem verschossenen Elfmeter der Italiener freuen sich die Schweizer über das 1:1. Und blicken schon auf den entscheidenden Match am Montag. Ueli Kägi Herbie Egli

Yann Sommers Freudenschrei, weil Jorginho schon wieder einen Penalty gegen ihn verschossen hat. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Murat Yakin

«Es ist ein wahnsinniges Gefühl, ich bin voller Emotionen. Wir betreiben einen riesigen Aufwand und verdienen uns den Punkt – und dann kommt diese Szene. Offenbar war Jorginho aber immer noch beeinflusst vom letzten Penalty, den er gegen Sommer verschossen hatte. Wir wussten, dass wir mit Energie und Emotionen in dieses Spiel reingehen müssen. Dass wir trotz der vielen Absenzen mutig sein müssen. Wir haben das Spiel in den ersten Minuten in die Hand genommen, dadurch wuchs das Selbstvertrauen und wir erzielten das 1:0 so, wie wir es uns vorgenommen hatten – wir konnten die Schnelligkeit von Noah Okafor ausnutzen. Dieser Punkt ist wichtig. Heute war nun der kleine Final. Jetzt kommt am Montag der grosse Final.»

Yann Sommer

«Das ist ein guter Punkt für uns. Wir hatten am Ende Glück wegen des Elfmeters für die Italiener, wegen der vielen Chancen für die Italiener. Wir hatten in der ersten Halbzeit allerdings auch Möglichkeiten für ein zweites Tor gehabt. Vor dem Ausgleich standen mehrere Italiener im Offside, ein Spieler leider nicht – und ich kam leider etwas zu spät. Beim Penalty hat Jorginho vielleicht zu lange nachgedacht, vielleicht hatte er noch das Bild vom verschossenen Penalty in Basel im Kopf. Ich bin glücklich, dass er nicht getroffen hat. Wir haben immer noch Chancen auf Rang 1. Die Italiener haben in Nordirland einen schwierigen Match vor sich. Uns muss gegen Bulgarien allerdings auch eine starke Leistung gelingen.»

Silvan Widmer

«Es war ein spezieller Moment und ein wichtiges Tor. Ich hatte einen Lauf an der Seitenlinie und wurde von Okafor genial angespielt. Wir haben in der ersten Halbzeit ein super Spiel gezeigt und Italien vor Probleme gestellt. Wir spielten viele Bälle in die Tiefe, so wie das der Trainer von uns verlangt hatte.»

Silvan Widmers Gewaltsschuss zur Führung. Video: SRF

Xherdan Shaqiri

«Man sah, dass wir mit einem Plan angetreten sind. Wir bereiteten Italien in der ersten Halbzeit viele Probleme. Ein 1:1 am Schluss – ein Kompliment an die Mannschaft. Das Unentschieden ist verdient. Italien ist nicht unverdient Europameister. Wir haben ihre Qualität in der zweiten Hälfte zu spüren bekommen, der Druck stieg. Der Penalty war dann jedoch lächerlich geschossen. Gegen Bulgarien wird es nun nicht einfach. Ich hoffe auf einen Hexenkessel in Luzern, und am Schluss wird abgerechnet.»

