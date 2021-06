Spektakulärer Neubau in Zürich-Nord – Das ist der grüne Super-Sporttempel von Oerlikon Die Stadt will eine Sportstätte mit Hallenbad, Eisbahn und Fussballfeld in einem bauen. Speziell ist der Energiespeicher – und der Preis. UPDATE FOLGT

Unten schwimmen, oben Fussball spielen und daneben Eishockey spielen. Die neue Oerliker Sportstätte zu stehen kommt in der Nähe von Hallenstadion und offener Radrennbahn.

Das Siegerprojekt für die neue Gross-Sportstätte in Zürich-Oerlikon stammt vom Architektenteam Boltshauser und heisst «Ammonit». Das Projekt bestäche durch innovative Bautechnik hinsichtlich Energieversorgung, Statik und Material, schreibt das städtische Amt für Hochbauten in einer Mitteilung. Besonders auffallend: ein in der Fassade integrierter Warmwasserspeicher aus Lehm.

Das Hauptgebäude ist spektakulär: Es kombiniert ein Hallenbad und eine ganzjährige Eissportanlage, und aufs Dach kommt ein Fussballfeld, ein Kunstrasen. Dadurch werde viel Land gespart, heisst es. Zudem sei das Projekt stadtklimatisch ideal und energieeffizient. Bau und Betrieb wiesen eine klimafreundliche CO₂-Bilanz auf.