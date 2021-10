Podcast zum Schweizer Fussball – «Jetzt kommt das Verbot von Gästefans aufs Tapet» Treffen die Folgen der Gewalt am Zürcher Derby alle Schweizer Fankurven? Welches Problem auf dem Platz muss der FCZ angehen? Hat sich YB-Trainer David Wagner verzockt? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Noch sind keine Massnahmen ausgesprochen nach dem Angriff aus der Südkurve auf den GC-Sektor nach dem Zürcher Derby. Trotzdem vermutet Thomas Schifferle in der aktuellen Ausgabe unseres Fussballpodcasts, was nun aufs Tapet kommen wird: «Keine Gästefans mehr, keine Stehplätze mehr, nur noch personalisierte Tickets. All das, was laut FCZ-Präsident Ancillo Canepa sowieso schon ‹im behördlichen Hintergrund› diskutiert wird.»

Als Beispiel für den erfolgreichen Einsatz personalisierter Tickets wird gerne Italien genannt. «Aber», sagt Dominic Wuillemin, «das Problem mit dem hohen Einfluss der Ultras hat man damit keineswegs gelöst. Dort prallen die Fangruppierungen noch immer aufeinander – jetzt einfach ausserhalb der Stadien.»

Und auch die englische Premier League kann nur bedingt als Beispiel für die Schweizer Super League herangezogen werden. Dort wurde vor rund zwanzig Jahren praktisch das gesamte Publikum ausgetauscht. «Dafür findet die Gewalt jetzt einfach in tieferen Ligen statt», sagt Schifferle.

Eine Frage, die sich nun stellt: Wird sich die Südkurve selber regulieren, wird sie also den Gewalttätern in ihren Reihen keinen Unterschlupf mehr geben? Eigentlich müsste sie das, findet Schifferle. «Sie muss sich praktisch selbst verteidigen», sagt Schifferle, «damit die hundert, die jetzt ausgebrochen sind, nicht das kaputtmachen, wofür sich die Südkurve sonst selbst feiert.»

In der Sendung reden wir dann schliesslich doch noch über den Fussball, den das Derby geboten hat. Und wir fragen uns, ob YB-Trainer David Wagner vielleicht ein klein wenig am Pep-Guardiola-Syndrom leidet.

Wann welche Themen besprochen werden

02:33 Die Ausschreitungen nach dem Zürcher Derby

33:11 Das Spiel GC - FCZ

42:59 Hat sich YB-Trainer Wagner gegen Villarreal verzockt?

50:46 Zum Tod von Josef Zindel

