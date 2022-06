Wiederverwerten in Zürich – Jetzt kommt der mobile Tauschtisch – und die Migros sammelt Plastik Am Montag erhalten die umweltbewussten Stadtzürcherinnen und Stadtzürcher neue Recyclingmöglichkeiten. Etwa einen Recyclinghof, der von Quartier zu Quartier tingelt. sda , pu

Ähnlich wie im Cargotram kann man im mobilen Recyclinghof kostenlos Sperrgut und Metall abgeben. Archivfoto: Tamedia

Die Stadt Zürich testet ab Juli in vier Quartieren mobile Recyclinghöfe. Damit sollen insbesondere Personen, die über kein Auto verfügen, einfacher Sperrgut, Metall und ausgediente Elektrogeräte entsorgen können.

Bis Ende 2022 wird Entsorgung + Recycling Zürich (ERZ) an vier Standorten in Affoltern, Aussersihl, Leimbach und Witikon an verschiedenen Tagen und zu unterschiedlichen Uhrzeiten mit Sammelfahrzeugen bereitstehen, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Der Start erfolgt am Montag um 15 Uhr an der Wehntalerstrasse 597 in Affoltern.

Anlieferung mit Auto ist verboten

Bei diesen mobilen Recyclinghöfen können dieselben Abfälle kostenlos entsorgt werden, wie dies bei den Entsorgungstrams der Fall ist – von Sperrgut und Metall bis hin zu Tetra Pak und Styropor. Es werden nur Artikel mit einer maximalen Länge von zweieinhalb Metern oder einem Gewicht von höchstens 40 Kilogramm angenommen.

Die Anlieferung mit Autos oder Lieferwagen ist verboten, wie in der Mitteilung weiter steht. ERZ stellt für den Transport zum Recyclinghof aber Handwagen zur Verfügung. In Leimbach und in Aussersihl sind auch Lastenfahrräder vorhanden.

Gebrauchtes weitergeben

Bei den mobilen Recyclinghöfen richtet ERZ zudem einen offenen Tauschplatz an. Dort können nicht mehr gebrauchte, aber noch intakte Artikel kostenlos an eine neue Besitzerin oder einen neuen Besitzer weitergegeben werden.

Diese Tauschmöglichkeit sei bereits bei den Entsorgungstrams getestet worden und habe sich als äusserst beliebt erwiesen. «Sie ist eine einfache Massnahme zur Vermeidung von Abfall», heisst es.

Plastiksammlung in fünf Migros-Filialen

Am nächsten Montag startet auch die Migros mit einem Pilotprojekt: In fünf Filialen der Stadt kann man mit Plastik gefüllte Sammelsäcke in grün angeschriebenen Containern abgeben. Diese Säcke kosten allerdings: Für die 10er-Rolle mit 17-Liter-Säcken zahlt man 9 Franken, für die 35-Liter-Rolle 17 Franken und für jene mit einer Kapazität von 60 Litern 25 Franken.

Der kostenpflichtige grüne Migros-Sack ist fürs Plastik. Foto: PD

Kaufen kann man die Säcke gemäss einer Mitteilung der Genossenschaft Migros Zürich in jenen fünf Läden, die sie auch wieder einsammeln. Es sind die Migros-Filialen Limmatplatz, Oerlikon, Wollishofen und Leimbach Sihlbogen sowie der Alnatura-Laden in Oerlikon.

Je nach Erfolg wird die Plastiksammlung auf weitere Supermärkte der Stadt Zürich sowie «möglicherweise» auf weitere Gebiete der Migros Zürich ausgeweitet, welche einen Grossteil des Kantons Zürich, den Kanton Glarus sowie angrenzende Gebiete in die Kantone Schwyz und St. Gallen abdeckt.

Putzmittel im Recyclingmaterial

Die Plastiksammlung der Migros existiert bereits in der Zentralschweiz, in der Stadt Lausanne und in einigen Gemeinden im Kanton Freiburg. Das gesammelte Plastik wird gemäss Mitteilung sortiert, recycelt und soll zukünftig für neue Verpackungen der Migros-Industrie wiederverwendet werden.

«Damit kann die Migros den Anteil an neuem Plastikmaterial reduzieren», heisst es in der Mitteilung. Die Reinigungsflaschen der Migros-Marke Potz bestehen zu einem Teil aus dem Rezyklat, das aus der Plastiksammlung in der Zentralschweiz stammt.

