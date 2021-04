Corona-Selbsttest-Abgabe in Zürich – Die Security steht bereit – doch der Ansturm bleibt aus Seit heute Morgen sind die kostenlosen Corona-Selbsttests in Apotheken erhältlich. Schlange stehen muss man nirgends lange – vorerst. Martin Huber

Pendlerinnen und Pendler warten am Mittwochmorgen vor der Apotheke in der Halle des Zürcher Hauptbahnhofs, wo sie Gratis-Schnelltests abholen können. Foto: Raisa Durandi

Die Krankenkassenkarte ist gezückt. Pünktlich zur Ladenöffnung um 7 Uhr haben sich die beiden Frauen aus dem Kanton Schwyz am Mittwochmorgen vor der Amavita Apotheke in der Halle des Zürcher Hauptbahnhofs eingefunden. Sie arbeiten beide in der Stadt, wie sie berichten, und wollen gleich bei der ersten Gelegenheit ihre Ration an Gratis-Corona-Selbsttests für den Hausgebrauch abholen. Jetzt sind sie irritiert, dass sie nicht auf eine grössere Warteschlange treffen: «Wir dachten zuerst, wir seien am falschen Ort», meint eine von ihnen, eine kaufmännische Angestellte. Auch in andern Apotheken in Zürich, etwa am Limmat- und am Helvetiaplatz, kam es am Morgen noch zu keinen Warteschlangen wegen der Gratistests.