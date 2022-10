Ukrainische Offensive – Jetzt marschieren sie in Richtung Cherson Kiews Truppen erzielen Geländegewinne im Süden des Landes. Wladimir Putins Mobilmachung macht sich an der Front noch nicht bemerkbar. Florian Hassel aus Warschau

Ein ukrainischer Panzerfahrer in der Nähe von Kramatorsk. Foto: Paula Bronstein (Getty)

Es sind einige der besten Einheiten der russischen Armee, die Moskau in den letzten Monaten in die besetzte Region Cherson geschickt hat, um die Befreiung durch die ukrainische Armee zu verhindern: etwa die 76. Fallschirmspringer-Gardedivision. Doch auch Elitetruppen haben nicht verhindern können, dass die ukrainische Armee nach ihrer Grossoffensive in der Region Charkiw nun auch in der Region Cherson grosse Gewinne erzielt und auf die gleichnamige Stadt vorrückt: eine Stadt mit einer Vorkriegsbevölkerung von 290’000 Einwohnern und neben Mariupol die einzige ukrainische Grossstadt, die russische Truppen in diesem Krieg überhaupt unter ihre Kontrolle bringen konnten. Wie auch Mariupol hat Cherson grosse strategische Bedeutung: als Hafenstadt am Dnjepr kurz vor dessen Mündung ins Schwarze Meer, die einen Weg auf die besetzte Krim kontrolliert.

«Die Lage ist kritisch»

Allein am 4. Oktober konnten die Ukrainer das wichtige Dorf Dawidiw Brid und 18 weitere Dörfer in der Region befreien und offenbar 25 Kilometer vorrücken, weil russische Einheiten vernichtet wurden oder sich fluchtartig zurückzogen. «Die Lage im Süden ist kritisch», gab ein Kriegsreporter der russischen Radio- und Fernsehgesellschaft zu. «Bisher verlieren wir Menschen und Territorium.»

Das liegt an mehreren Faktoren, etwa an zu wenigen russischen Soldaten für eine zu lange Front. Ein russischer Militärblogger (ein oft mit russischen Einheiten arbeitender Journalist oder Militär) meldete, eine Frontlinie von 20 Kilometern brauche mindestens 500 Soldaten zur Verteidigung gegen einen Angreifer – tatsächlich stehe nur ein Drittel davon zur Verfügung. Insgesamt ist die Front in der Region Cherson rund 200 Kilometer lang. Laut dem Analytiker Kirill Michailow vom unabhängigen Conflict Intelligence Team spricht der rasche ukrainische Vormarsch dafür, dass die Russen hinter der von den Ukrainern durchbrochenen Verteidigungslinie auf Dutzenden Kilometern keine zweite aufgebaut hatten.

Ukrainische Truppen in der Nähe von Liman. Foot: Alex Kühni

Warum rücken die Ukrainer gerade jetzt vor? Ein Teil der Antwort: weil die Ukrainer die Offensive hier erst gründlich vorbereiteten, vor allem mit Zerstörungen dreier wichtiger Brücken und Bombenangriffen mit satellitengesteuerten US-Himars-Raketen und ähnlichen englischen Systemen auf russische Munitionsdepots, Kommandopunkte und Kasernen, Artillerie- und Radarstellungen. Deren Koordinaten bekommen die Ukrainer von proukrainischen Zuträgern und den Geheimdiensten von Amerikanern und Engländern. Für die Ukrainer wiederum drängt die Zeit, bevor Herbst und Winter Offensivaktionen deutlich erschweren.

Sie harren aus

Zwar hat Russlands Präsident Wladimir Putin die Mobilisierung befohlen, doch deren Folgen sind an der Front in der Ukraine bisher nicht wahrnehmbar. Dem russischen Militärblogger zufolge müssen etwa die in der Region Cherson eingesetzten Soldaten der 126. Küstenschutzbrigade der russischen Schwarzmeerflotte seit März ohne Ersatz ausharren. «Die dünne, unterbesetzte Frontlinie erklärt zusammen mit effektiven ukrainischen Offensivoperationen teilweise die rapide Rate des russischen Kollapses», analysierte das Institut für Kriegsstudien in Washington. Ausserdem würden bei fortlaufendem Krieg «auch die elitärsten russischen Militärkräfte zunehmend geschwächt».

Über den Erfolgsmeldungen gerät freilich in den Hintergrund, dass die Ukrainer gerade in der Region Cherson seit Monaten herbe Verluste erlitten haben. Ein Offizier schilderte der «New York Times» noch Ende September, dass allein beim – erfolglosen – Angriff auf ein von Russen gehaltenes Dorf Hunderte Soldaten getötet oder verwundet worden seien.

Auch die Stadt Cherson selbst ist für die Ukrainer längst Ziel: In der Nacht zum Mittwoch etwa traf eine Himars-Rakete im Stadtzentrum das Hotel Ninel, in dem angeblich Offiziere des russischen Geheimdienstes FSB und andere russische Funktionäre untergebracht waren.

Ungleich schwieriger freilich wäre ein ukrainischer Angriff auf Cherson selbst, wo dem Analytiker Kirill Michailow zufolge immer noch «genug erfahrene, starke russische Einheiten» stationiert sind. Das Land vor Cherson bietet für ein Vorrücken wenig Deckung.

Fehler gefunden?Jetzt melden.