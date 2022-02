Analyse zur ZSC-Krise – Jetzt müssen die ZSC Lions auf Al Pacino hören! Die guten Ansätze sind nach der Olympiapause wie weggewischt. Die 1:3-Blamage in Ajoie könnte heilsam sein, wenn sie die Dringlichkeit der Situation vermittelt. Meinung Simon Graf

ZSC Lions, quo vadis? Enttäuschte Gesichter nach der Blamage im Pruntrut. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Was kann Coach Rikard Grönborg noch sagen, was seine Spieler nicht schon von ihm gehört haben? Man dachte eigentlich, sie hätten es endlich begriffen. Vor der Olympiapause arbeiteten sie sich kontinuierlich nach vorne, gewannen sie 11 von 13 Spielen. Selten mit brillantem Spiel, aber mit gutem Teamwork, einer soliden Defensive und Geduld. So, wie man im Eishockey meistens gewinnt. Denn dass allein die individuelle Klasse den Unterschied macht, ist selten. Eishockey ist ein Teamsport.