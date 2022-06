Zweierlei muss man JDMT-Chef Andreas Juchli zugutehalten. Er hat erstens mitten in einer gewaltigen Gesundheitskrise in bemerkenswerter Geschwindigkeit eine dringend benötigte Contact-Tracing-Firma und ein Testcenter aus dem Boden gestampft, wofür er Hunderte Mitarbeitende rekrutiert hat.

Und doch bleibt der Eindruck: Die Firma, die normalerweise mit angehenden Ärzten Grossveranstaltungen medizinisch betreut (der Name ist die Abkürzung von Junior Doc Medical Team), hat sich in der Pandemie mehr Fehler geleistet als vertretbar. Immerhin erfüllt JDMT einen öffentlichen Auftrag, für den allein der Kanton 22 Millionen Franken bezahlt hat. In seinem Leitfaden zur Beschaffungspolitik stellt der Zürcher Regierungsrat hohe Ansprüche an seine Auftragnehmer. Nur Firmen, «die ihre soziale Verantwortung wahrnehmen», kämen dafür infrage, heisst es dort.