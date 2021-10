Launisches Starensemble – Jetzt muss der ZSC-Trainer die Schraube anziehen Kein Team ist so gut besetzt wie das von Rikard Grönborg, trotzdem kommt es nicht vom Fleck. Was läuft falsch? Kristian Kapp

Gefordert: Die ZSC-Trainercrew mit Headcoach Rikard Grönborg und seinem Assistenten Peter Popovic. Foto: Walter Bieri (Keystone)

Brauchte es wieder das Messer am Hals? Oder einfach das grösste Sorgenteam als Gegner? Der ZSC stoppte am Dienstag mit einem 7:5 gegen Genf zumindest den Negativtrend mit vier Niederlagen in fünf Spielen. Und er deutete auch an, was für ein Potenzial in ihm steckt, das Startdrittel war phasenweise begeisternd.

8 Siege nach 15 Spielen lautet die Bilanz. Das ist nicht das, was vom ZSC erwartet werden kann. Nicht nach all den Transferoffensiven. Nach dem letztjährigen Coup mit Sven Andrighetto kamen nun Yannick Weber und Denis Malgin. Und die Zürcher setzen neben Meister Zug als einziges Teams fünf Importspieler ein, da sie dies wegen eines unter Vertrag stehenden, doch in die NHL abgewanderten Schweizers tun dürfen. Niemand hat eine Breite wie der ZSC.