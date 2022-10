0:4 bei Bayern München – Jetzt muss Seoane um seinen Job fürchten Der Schweizer Trainer Leverkusens erlebt die grösste Krise seiner Karriere. Der Auftritt seiner Spieler in München ist bedenklich. Dominic Wuillemin

Leverkusen Gerardo Seoane sieht in München einen leblosen Auftritt seinen Teams. Er sagt: «Unsere Lage ist sehr ernst.» Foto: Alexander Hassenstein (Getty Images)

Ob er ein Glückskind sei. So lautete die Frage an Gerardo Seoane vor dem Duell mit Bayern. Es war Oktober. Bayer Leverkusen hatte fünf Spiele in Folge gewonnen und stand gemeinsam mit den Münchnern an der Tabellenspitze. Der Trainer, der Luzern innert eines halben Jahres vom Abstiegskampf auf den dritten Platz geführt hatte, der mit YB dreimal in Folge Meister geworden war, schien einfach immer weiter an seiner Erfolgsgeschichte zu schreiben. Er lachte, als er die Frage hörte, dann sagte er: «Ich habe schon den Eindruck, privilegiert zu sein.»