Ausgangslage

Bundesrat Alain Berset wurde im vergangenen Jahr – am Tag der Bundesratswahl – erpresst. Das hat die Weltwoche vergangenen Samstag publik gemacht. Eine Frau verlangte 100’000 Franken und drohte damit, persönliche Korrespondenz sowie Fotos des Innenministers zu veröffentlichen (zur Meldung).

Berset liess sich aber nicht erpressen. Statt den geforderten Betrag zu zahlen, zeigte er die Frau an. Die Bundesanwaltschaft eröffnete daraufhin ein Verfahren. Berset liess seinen Anwalt in Absprache mit den Ermittlern einen Termin mit der Frau vereinbaren. Die Frau wurde darauf verhaftet. Sie blieb einen Tag in Polizeigewahrsam. Allerdings hatte sie schon vor der Verhaftung in einem Brief von ihrer Forderung wieder Abstand genommen.

Im Strafverfahren wirkt sich der Rückzieher positiv aus. Die Beschuldigte kam mit 900 Franken Busse und einer bedingten Geldstrafe von 150 Tagessätzen à 30 Franken davon, Probezeit zwei Jahre. Die Bundesanwaltschaft hat «Daten, die geeignet sind, neuerliche, ähnlich gelagerte Delikte zu begehen», löschen lassen, ehe sie der Frau die beschlagnahmten Handys und den Laptop zurückgab.

Handeln der Bundesanwaltschaft wird in Frage gestellt

Gemäss Strafrechtsprofessor Marcel Niggli ist eine solche Löschung «grundsätzlich zulässig»: «Alle Gegenstände, die zu einem Verbrechen gebraucht wurden, können eingezogen und vernichtet werden. Alternativ können sie gelöscht werden.» Die Bundesanwaltschaft betont, die Daten seien nicht komplett gelöscht, sondern bei ihr weiterhin vorhanden.

Trotzdem bleibt fraglich, welche Rolle die Bundesanwaltschaft beim Erpressungsversuch spielte. Die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA) hat deshalb aufsichtsrechtliche Abklärungen eingeleitet (zur Meldung).

Ebenfalls «zulässig» und «vernünftig» ist laut Niggli, dass im Strafbefehl Stellen geschwärzt wurden, die gemäss der Bundesanwaltschaft «als unwahr zurückgenommene Beschuldigungen» enthalten. Im Dunkeln bleibt aber so, weshalb die Sache so eskalierte, wie sie eskalierte.

