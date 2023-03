Die zaghafte Rückkehr auf das Bike

Jetzt geht es um seine Rückkehr: «Als ich erstmals wieder auf das Mountainbike stieg, waren in etwa vier Wochen vergangen. In den Wochen davor war ich oft im Wald, irgendwann kam das Gefühl auf, dass ich auch wieder fahren will. Aber ich hatte viel Mühe und auch Angst, wieder auf das Bike zu steigen. Ich wusste zwar, dass ich es gerne mache, aber ich hatte so dermassen Angst davor, dass ich es gar nicht mehr tun will. Als ich dann zusammen mit einem guten Freund fuhr, war das Gefühl zum Glück wieder, die Kurven zu fahren, über Sprünge zu hüpfen, das gab mir in einer Form auch wieder das Leben zurück. Aber der Gedanke an Rennsport oder Spitzensport war für mich damals wie ein Stich ins Herz. Für mich war klar, dass ich nie mehr an einer Startlinie stehen werde, weil dieser 18. August dermassen schmerzvoll war für mich.»