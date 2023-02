Kino-Schliessungen – Jetzt rufen Studiokinos nach staatlicher Unterstützung Zürcher Studiokino-Betreibende schlugen schon vor dem angekündigten Ende der zwei Traditionskinos Uto und Alba Alarm. Sie fordern Subventionen. Claudia Schmid

Das Arthouse-Kino Alba an der Zähringerstrasse schliesst Ende 2023. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Die geplante Schliessung der Zürcher Traditionskinos Uto und Alba sorgte am Mittwoch für Aufsehen. Wie bekannt wurde, läuft im Alba an der Zähringerstrasse der letzte Film Ende 2023, im Uto an der Kalkbreite im März 2024. Beide historischen Filmtheater sind architektonisch aussergewöhnlich und gehören zur Arthouse-Kinogruppe.