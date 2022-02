Drogenkrieg in Mexiko – Jetzt schiessen die Narcos auch am Traumstrand Verfeindete Drogenkartelle liefern sich Schiessereien an der mexikanischen Karibikküste. Weil zuletzt auch Touristen gestorben sind, fürchtet die Regierung wirtschaftliche Einbussen. Simon Widmer

Sollen für Sicherheit sorgen: Sicherheitskräfte an einem Strand in Cancún. Foto: Alonso Cupul (Keystone)

Als sich eine Touristengruppe Kokain beschaffen wollte, wurden die Strandferien zu einem Albtraum. Die Touristen baten Mitarbeiter des Hotels um Hilfe, worauf diese Drogendealer anriefen. Doch die Dealer, die in dem Badeort ausserhalb Cancúns eintrafen, gehörten verfeindeten Kartellen an. Nach wenigen Minuten schossen sie am Strand aufeinander. Panik brach aus, Dutzende Strandgänger rannten zum Hotel, wo sie in der Lobby Schutz suchten. Die Besucher kamen mit dem Schrecken davon, zwei Drogendealer starben.