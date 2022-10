Kantonale Volksinitiativen – Jetzt soll das Stimmvolk das EU-Dossier voranbringen Zwei breit abgestützte Komitees wollen mit Volksinitiativen das Engagement für gute und stabile Beziehungen zur EU in den Verfassungen beider Basel verankern. Thomas Dähler

Symbolisch schicken sie die Flaschenpost für stabile Beziehungen zur EU auf die Reise – vor den beiden Türmen der Basler Pharma: Patricia von Falkenstein (rechts) und Sarah Wyss. Foto: Pino Covino

«In Bern gehts nicht vorwärts», beklagt sich Nationalrätin Patricia von Falkenstein (LDP). «Wir sind in grosser Sorge über die Erosion der bilateralen Beziehungen zur EU», sagt Nationalrätin Sarah Wyss (SP), Präsidentin der Sektion Basel der Europäischen Bewegung Schweiz (EBS). Deshalb müsse jetzt dafür gesorgt werden, dass sich die breite Bevölkerung mit dem EU-Dossier befasse. Zwei prominent zusammengesetzte Initiativkomitees aus beiden Basel haben am Freitag am Birsköpfli vor den Medien ihre kantonalen Volksbegehren «Zämme in Europa» vorgestellt.