Brand in Meilen – Jetzt sprechen Boots- und Hafenbesitzer über das Inferno Zwei Tage nach dem verheerenden Bootsbrand bietet sich im Meilemer Hafen ein Bild der Verwüstung. Für Bootsbesitzer Karl-Heinz Benzinger ist das Unglück ein schwerer Schlag. Marius Huber

Sichtlich mitgenommen: Karl-Heinz Benzinger hat sein Boot Beethoven beim Brand im kleinen Hafen in Meilen verloren. Foto: Moritz Hager

Dort, wo einst sein Boot stand, ist an diesem Montagmorgen nur noch ein dunkel umrandeter Abdruck auf dem Asphalt sichtbar. Die Beethoven, wie Karl-Heinz Benzinger sein Motorboot getauft hatte, gibt es nicht mehr. Sie war eines der 16 hölzernen Boesch-Boote, die am Samstag in einem Meilemer Privathafen zum Raub der Flammen wurde.