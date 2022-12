Inzwischen hat auch das Bundesamt für Polizei (Fedpol) Abklärungen wegen des Datenlecks eingeleitet. Man kläre ab, ob auch Fedpol-Daten an Drittpersonen gelangt sein könnten, und wenn ja, wie. Man stehe dazu in Kontakt mit den Zürcher Behörden, teilt das Amt auf eine Anfrage des Online-Portals Blick mit.

Die Justizdirektorin sei am 9. November 2020 von der Staatsanwaltschaft informiert worden, dass sensible Daten in falsche Hände geraten seien. Umgehend sei ein Verfahren eröffnet worden und ein Untersuchungsbericht in Auftrag gegeben. Dieser Bericht enthielt 13 Schlussfolgerungen.