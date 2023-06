Freizeit- und Surfpark Regensdorf – Jetzt sucht der Surfpark einen neuen Standort Die Waveup Creations AG sucht neue Standorte. Dies teilen die Surfpark-Initianten aktuell mit. Grund ist die lange Dauer bis zu einem Gerichtsentscheid.

Anna Bérard UPDATE FOLGT

Sicht auf den Freizeit- und Surfpark: So würden die Anwohnerinnen und Anwohner den Park sehen. Visualisierung: Waveup Creations AG

Ob die Fläche auf dem Areal Wisacher in Regensdorf umgezont werden könne, stehe immer noch in den Sternen. Dies schreibt die Waveup Creations AG in einer Medienmitteilung. «Seit über einem Jahr liegt kein Entscheid des Zürcher Verwaltungsgerichts vor.»