Der WM droht Eskalation – Jetzt verbietet die Fifa auch noch die Schweizer Captainbinde Kurz vor dem WM-Start untersagt der Weltverband das Tragen einer Binde mit Botschaft – und will Verstösse mit Verwarnungen ahnden. Betroffen ist auch Granit Xhaka.

Nichts als Ärger mit der Fifa: Granit Xhaka mit der betreffenden Captainbinde im Testspiel gegen Ghana. Foto: Toto Marti (Freshfocus)

Es war als kleine Geste gedacht – doch selbst die führt der Fifa zu weit. Wie aus Kreisen der Fussballverbände Englands und Deutschlands am Sonntagabend zu vernehmen war, verbietet der WM-Organisator deren Teamcaptains, eine Binde mit dem Slogan «One Love» zu tragen. Wer sich dem widersetzt, dem drohe eine Verwarnung, heisst es. Grund: Verstoss gegen die offizielle Kleiderordnung. Die Ankündigung an die überrumpelten Teams erfolgte am Samstag.

Es ist nicht der erste Textil-Eingriff des Weltverbandes kurz vor Turnierbeginn. Vor gut einer Woche hatte die Fifa der dänischen Delegation das Tragen von Trainingsleibchen mit dem Aufdruck «Human Rights for all» untersagt. Auch ähnlichen Ansinnen anderer Verbände erteilte die Fifa eine Absage. Sie dulde keine politischen Botschaften – wenig später warb Präsident Gianni Infantino für einen Waffenstillstand in der Ukraine.

Nun folgt der Zwist um «One Love». Die Kampagne war nach einer Initiative mehrerer europäischer Verbände unter Führung der Niederlande entstanden und will sich für Inklusion einsetzen und an der WM «eine Botschaft gegen Diskriminierung senden». Das Logo deutet einen Regenbogen an, der als Symbol für die LGBTQ-Bewegung steht. Zusätzlich beinhaltet es aber zusätzlich auch Schwarz, das als panarabische Farbe in vielen Landesflaggen in der Region vorkommt. Kritiker haben das Logo der Kampagne denn auch als Feigenblatt bezeichnet.

Regenbogen – und ein bisschen panarabisches Schwarz: So sieht das Logo von «One Love» aus. Foto: Schweizerischer Fussballverband

Auch der Schweizerische Fussballverband macht mit bei «One Love», Captain Granit Xhaka trug die Binde etwa beim Testspiel gegen Ghana. Denn, so sagte er vor ein paar Wochen: «Wir stehen als Team gemeinsam für Toleranz, Respekt und Solidarität ein und wollen alle daran erinnern, dass wir Menschen alle gleich sind und gleich behandelt werden möchten.»

Nach der Androhung der Fifa, eine Verwarnung an die Adresse des Captains auszusprechen, sind die Befürchtungen nicht unberechtigt, dass auch die Schweiz davor zurückschrecken könnte, dass Xhaka diese Botschaft beim WM-Auftakt am Donnerstag gegen Kamerun aussendet: Bei zwei Gelben Karten ist ein Spieler an der WM gesperrt.

«Wir bleiben dabei, dass wir mit der Binde auflaufen, und haben der Fifa unsere Position bereits noch einmal übermittelt», sagte Bernd Neuendorf, Präsident des deutschen Fussballbundes zum TV-Sender ZDF. Auch der Schweizerische Fussballverband liess am Sonntagabend durch Mediendirektor Adrian Arnold verlauten, man werde an der Binde festhalten.

Eine Eskalation der Affäre zwischen der Fifa und einigen der mächtigsten Fussballverbände der Welt droht bereits am Montag: Mit England, der Niederlande und Wales stehen drei Teams im Einsatz, die ebenfalls bei «One Love» dabei sind.

David Wiederkehr ist stellvertretender Ressortleiter der Tamedia-Sportredaktion und schreibt seit 2000 über Sport. Seine Fachgebiete sind Fussball, Kunstturnen und US-Sports. Mehr Infos

